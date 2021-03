Kulusevski spiega i suoi problemi alla Juventus

Dejan Kulusevski sta vivendo la sua prima stagione alla Juventus tra alti e bassi. Il classe 2000, prelevato dall’Atalanta, ha mostrato colpi di classe importanti, ma altre volte ha manifestato più difficoltà.

Dal ritiro della nazionale svedese l’ex Parma ha parlato del suo momento in bianconero e dei tanti cambi di posizione in campo che hanno finora contraddistinto la sua stagione. “Ho cambiato tante volte ruolo e non sono abituato. Ho giocato in una posizione nuova in ogni partita. Al Parma toccavo più palla, ora devo adattarmi di più agli altri giocatori. Ci vorrà del tempo, ma è utile capirlo alla mia età. È stato istruttivo. La mia posizione preferita? Da ’10’, trequartista dietro agli attaccanti”.

Kulusevski si mostra soddisfatto, soprattutto per il suo minutaggio, nonostante la stagione bianconera sia tra le più deludenti delle ultime annate a livello di traguardi. “Non è la cosa più facile al mondo entrare nella Juventus a 20 anni e giocare tutte le partite che ho giocato io. È stata una cosa completamente nuova”.

OMNISPORT | 29-03-2021 20:35