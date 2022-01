Kulusevski verso il Tottenham: ritroverà Conte dopo il no alla sua Inter

30-01-2022 10:06

Nel calcio, e nella vita, è legittimo cambiare idea. Non stupisce dunque il fatto che oggi Dejan Kulusevski sembri ormai prossimo al passaggio al Tottenham di Antonio Conte.

L’attaccante svedese non era dello stesso avviso due anni fa, quando dopo un campionato da protagonista con la maglia del Parma attirò proprio l’attenzione di Conte, ai tempi allenatore dell’Inter.

In quell’occasione, Kulusevski preferì la Juventus al passaggio in nerazzurro e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport motivò la sua scelta indicando proprio in Conte il motivo per il quale disse no all’Inter. “Conoscevo Sarri e il suo gioco e per questo ho scelto la Juve. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo”.

In effetti l’impatto di Kulusevski con la nuova realtà fu notevole. Subito in goal all’esordio in Serie A contro la Sampdoria, lo svedese è stato uno dei punti fissi di Sarri nella stagione terminata con la vittoria del nono scudetto consecutivo.

Le cose però sono cambiate in fretta. Sarri è stato esonerato al termine del suo primo anno bianconero e non è andata meglio al suo successore Andrea Pirlo.

A Torino è tornato Allegri, con il quale il rapporto dal punto di vista calcistico non sembra essere mai sbocciato del tutto.

