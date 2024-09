Kuwait, bufera su Maresca: minacce di morte a un calciatore, Aia irritata

Stagione complicata per il fisc:hietto napoletano: dopo gli errori in Milan-Torino e Sampdoria-Bari, arrivano pesanti accuse dal Kuwait

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fabio Maresca nella bufera in Kuwait. Dopo aver diretto un incontro del massimo campionato locale, l’arbitro napoletano è stato denunciato per minacce di morte nei confronti di un calciatore dell’Al-Arabi.

Maresca, che bufera in Kuwait: le pesanti accuse

Il fischietto partenopeo classe 1981 è volato in Kuwait con Matteo Gariglio, che lo ha assistito al Var, per dirigere il match valevole per la sesta giornata di campionato tra Al-Arabi e Kuwait SC. Ma non tutto è filato per il verso giusto.

Anzi, la sortita all’estero rischia di avere pesanti ripercussioni sulla sua carriera, se le accuse mosse al suo indirizzo dovessero poi essere confermate. A Maresca viene contestato di aver rivolto minacce di morte a Khaled Al-Murshed, centrocampista in forza alla squadra di casa.

Che cosa avrebbe detto di preciso Maresca a un calciatore

A puntare il dito contro Maresca, tra l’altro primo arbitro ad assegnare un rigore col Var in Serie A in Juve-Cagliari del 19 agosto 2017, è stato l’avvocato Adnan Mahmoud Abel, membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi.

Secondo le accuse, il direttore di gara avrebbe esclamato al giocatore: “I will kill you”, ovvero “ti uccido”. Il legale ha scritto su X che è già stata sporta denuncia alla polizia per quanto accaduto sul rettangolo verde, assicurando di essere anche in possesso di video e prove.

Maresca è rientrato in Italia: domani sarà in Champions

Maresca e Gariglio sono rientrati in Italia e, così come da programma, domani l’arbitro campano sarà in campo in qualità di quarto uomo per la sfida di Champions League tra PSV Eindhoven-Sporting (arbitro Marco Guida, assistenti Carbone e Peretti, Di Paolo al Var e Chiffi all’Avar). Stando a quanto si apprende, alla Federcalcio e all’Associazione Italiana Arbitri al momento non sarebbe arrivata alcuna comunicazione dal Kuwait sui fatti avvenuti nel corso del match tra Al-Arabi e Kuwait SC, ma pare che l’Aia abbia storto il naso.

Non sono esclusi provvedimenti nei confronti di Maresca, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. In Milan-Torino, infatti, aveva concesso un rigore a Morata poi cancellato dal Var. Anche in Serie B, dove era stato temporaneamente ‘retrocesso’, non è andata bene: la sua direzione di Sampdoria-Bari, in occasione della quarta giornata del torneo cadetto, ha generato non poche polemiche.