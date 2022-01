Kylian Mbappé pronto a lasciare il PSG: l'ingaggio da capogiro

31-01-2022 14:35

Sta per terminare la sessione invernale del calciomercato e non mancano i colpi di scena e gli ultimi colpi. Intanto, si parla molto dell’oggetto del desiderio di tanti club, Kylian Mbappé che potrebbe presto (per luglio) lasciare il suo attuale club, il PSG.

Kylian Mbappé, pronto a lasciare il PSG

Stando all’indiscrezione che arriva dalla Germania, lanciata da Bild, il giocatore francese, classe 1998, avrebbe trovato un accordo con il Real Madrid, squadra che da tempo punta al centravanti e che lo stesso Mbappé desidererebbe.

Il calciatore è in scadenza di contratto e non sembra ci sia margine per il rinnovo. Il Real, che già la scorsa estate aveva provato l’assalto (con una offerta da addirittura 200 milioni di euro), avrebbe raggiunto l’accordo con il francese.

Kylian Mbappé verso il Real Madrid, addio PSG

Il calciatore francese non hai nascosto il desiderio di vestire un giorno la maglia dei Blancos squadra che ha sempre seguito e sognato. Già prima di dire addio al Monaco aveva infatti rischiato di andare in Spagna. Ora però l’offerta è concreta. Si parla di uno stipendio da 50 milioni di euro a stagione. Una cifra a dir poco importante, quasi il doppio rispetto a quanto incassato con la maglia del PSG in questi anni.

Kylian Mbappé, la cifra record fa discutere

L’ingaggio sarebbe quindi di 50 milioni di euro: il francese diventerebbe il quarto giocatore più pagato considerando solo l’ingaggio. Davanti a lui Neymar e Messi, che incassano uno stipendio da 75 milioni di euro e poi Cristiano Ronaldo che dallo United guadagna 70 milioni.

