Kyrgios critica Djokovic e lancia un sondaggio

Molti i giocatori che hanno commentato il gesto di Djokovic, squalificato dagli US Open per aver colpito un giudice di linea alla gola. Tra i giudizi più duri spicca quello di Kyrgios che si era già scagliato contro il numero 1 del mondo per la questione Adria Tour.

Il tennista australiano, noto per il suo carattere fumantino, assente agli US Open per timore del Covid-19, ha “giocato” sui social, lanciando un sondaggio: “Quanti anni di squalifica mi avrebbe dato a me? 5? 10? 20?”.

OMNISPORT | 07-09-2020 07:42