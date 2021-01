Kyrgios: "La pausa dal tennis mi ha fatto bene"

Nick Kyrgios uno dei tennisti più controversi del circuito ATP, che recentemnte ha anche attaccanto il numero uno Novak Djokovic è pronto a impugnare nuovamente una racchetta da tennis.

L’australiano durante tutto il peirodo della pandemia ha messo in pausa il tennis ed è rimasto nella sua città natale di Canberra Ora, come ha spiegato a Tennis. Com è pronto.

Il tennista ha spiegato di sentirsi in forma e di non essersi pentito di questo stop momentaneo visto che il suo corpo ne aveva bisogno. Kyrgios, si prepara alla stagione australiana dei tornei.

