L’Ad del Padova Alessandra Bianchi: “Auguro al Lecco di riuscire a fare la serie B”

La dirigente del club del Padova a PadovaSport: “La richiesta è arrivata a poche ore dal termine per la domanda di iscrizione e non ce la siamo sentita di negare l'aiuto a un club con cui abbiamo buoni rapporti”

21-06-2023 15:56

Nel corso di un’intervista rilasciata a PadovaSport, l’amministratore delegato del Padova Calcio – Alessandra Bianchi – ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la concessione fatta al Lecco per l’utilizzo dello stadio ‘Euganeo’ in vista del prossimo campionato di Serie B.

Ecco le parole dell’ad Bianchi: “La richiesta è arrivata a poche ore dal termine per la domanda di iscrizione e non ce la siamo sentita di negare l’aiuto a un club con cui abbiamo buoni rapporti, certo non dipende solo da noi”. Prosegue poi la dirigente del Padova: “Auguro al Lecco di riuscire a fare la serie B. Il doppio utilizzo dell’Euganeo? Anche Vicenza e Arzignano lo hanno fatto, non mi sembra ci siano stati grandi problemi”.