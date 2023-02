L'agente di Kvaratskhelia: “In Italia con nessun'altra squadra”

Il georgiano giura amore eterno al Napoli, che lo ha lanciato nel grande calcio e con cui è vicino alla doppia cifra: è a 9 gol e 9 assist

17-02-2023 09:14

Kvaratskhelia non avrà altra squadra in Italia che non sia il Napoli . Questa è la promessa del giocatore georgiano nelle parole del suo agente: “C’è molto interesse da parte di altri club, ma Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria”. Il giocatore è vicino alla doppia doppia con gli azzurri: attualmente ha segnato 9 gol e ha servito 9 assist.