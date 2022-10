L'agente di Ziyech a casa Milan: si riaccende la pista di mercato a gennaio?

18-10-2022 16:33

In mattinata Sebastien Ledure, l’avvocato belga procuratore di Hakim Ziyech e che in estate si è occupato del passaggio di Lukaku dal Chelsea all’Inter, ha fatto visita a Casa Milan. Dal momento del suo avvistamento si sono inevitabilmente rinverdite le voci di un possibile passaggio del trequartista esterno del Chelsea in maglia rossonera.

Una voce che, peraltro, ha a lungo animato le cronache di calciomercato nell’estate da poco passata in archivio. Nella stagione corrente, il nazionale marocchino cresciuto in Olanda, ha totalizzato solo 3 presenze in campionato e appena una di queste da titolare nella sfida a Southampton dello scorso 30 agosto. Questo, oltre a due gettoni in Champions League (contro Dinamo Zagabria, match costato l’esonero di Thomas Tuchel, e Salisburgo, in entrambi i casi da subentrato.