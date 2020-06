L'Ajax voleva perdere finale Coppa Campioni con la Juve nel '73

Che la Coppa Campioni/Champions League sia una vera maledizione per la Juventus non è una notizia di oggi. Troppe finali perse, troppe delusioni in Europa per un club che in Italia domina e che ha sempre fornito valanghe di giocatori alle proprie nazionali. La storia assume contorni ancor più grotteschi se si pensa a quanto ha rivelato il figlio di Kovacs, l’allenatore dell’Ajax che nel 1973 vinse la coppa dei Campioni battendo proprio i bianconeri per 1-0 grazie a un gol di Jhonny Rep al 5′.

Tancredi Palmeri segnala l’intervista del figlio di Kovacs

Su twitter Tancredi Palmeri ha portato alla luce un’intervista fatta al figlio di Stefan Kovacs in cui questi rivela che il club olandese aveva chiesto al suo allenatore di perdere volutamente la partita di finale perché i guadagni generati avrebbero alzato l’aliquota fiscale sul club

L’Ajax voleva perdere contro la Juve per motivi fiscali

A causa del sistema fiscale olandese in atto, l’Ajax avrebbe finito per perdere denaro se avesse battuto la Juventus. A Kovacs sarebbe stato consigliato di lasciare vincere la Juve.

Kovacs jr racconta l’episodio della finale di Coppa Campioni 1973

Kovacs jr racconta in un’intervista su Youtube: “Se l’Ajax avesse vinto contro la Juventus, le entrate generate avrebbero significato entrare in una diversa categoria fiscale nel sistema fiscale olandese. Quindi, l’Ajax avrebbe finito per perdere più soldi di quanti ne avrebbe guadagnato vincendo”.

“Prima della partita pensavano : cosa possiamo fare così perdiamo questa finale? Mio padre era contrario, ha detto ai suoi capi che non può mai dire ai giocatori di perdere. Ha sempre cercato di ottenere il meglio da loro, come poteva ora chiedere loro di perdere? Mio padre è poi andato a parlare con il suo calciatore Piet Keizer, dicendogli cosa gli aveva chiesto il club”.

“Piet ha detto che era impossibile che non facessero del loro meglio per vincere. Ha detto a mio padre che sarebbe stato meglio per l’Ajax non presentarsi proprio per la finale piuttosto di non giocare al massimo assoluto. Alla fine, i giocatori sono andati a Belgrado e hanno vinto la finale”..

Lo sfottò dei tifosi via social

Scatta subito la canzonatura via twitter da parte dei tifosi non juventini: ” Quindi vuoi dire che la Juve non riesce a vincere le finali di Champions neanche quando l’avversario gioca per perdere?” o anche: “E fortuna – se si fossero impegnati sarebbe stato un massacro”.

