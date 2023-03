L'ambizione di Dominik Fischnaller: gli obiettivi del futuro

L'azzurro ha da poco conquistato la coppa del Mondo

01-03-2023 14:18

Dominik Fischnaller ha scritto un pezzo di storia dello slittino, conquistando la Coppa del Mondo di slittino a 12 anni di distanza da Armin Zoeggeler.

Il 30enne si è così raccontato ai canali ufficiali della FISI dopo aver raggiunto l’importante traguardo.

“Domenica scorsa ho vissuto una giornata che rimarrà indelebile nella mia memoria – racconta Dominik -. La classifica generale era un obiettivo che inseguivo da tanti anni, sono felicissimo di averlo centrato. Eravamo abbastanza nervosi in squadra prima della gara perché la posta in palio era alta, i punti da gestire nei confronti di Loch non erano tantissimi. Però siamo riusciti a controllare la situazione e alla fine ci siamo abbracciati perché le cose sono andate nel migliore dei modi. Con Zoeggeler è bastato uno sguardo per capirci al volo, posso affermare che sia stato il più bel quinto posto della mia carriera!”.

Poi si dice positivo per il futuro: “Adesso vedo le cose in modo diverso, e anche il futuro può riservarmi altre soddisfazioni. Dopo tre bronzi iridati, voglio puntare all’oro in un Mondiale. Ci sono due buone possibilità fra Altenberg nel 2024 e Whistler Mountain nel 2025, prima dell’appuntamento olimpico di Milano/Cortina del 2026”.