L'Anversa dice basta: finita male l'avventura di Nainggolan

14-11-2022 08:37

L’avventura di Nainggolan con la casacca dell’Anversa è ufficialmente conclusa. Dopo una prima stagione positiva, quest’anno il centrocampista ha perso la strada maestra. Sorpreso a fumare prima di una partita, è stato prima sospeso dal club e ora definitivamente allontanato.

La conferma è arrivata tramite un comunicato dello stesso club belga che, di fatto, spiega come Nainggolan non indosserà più la casacca dell’Anversa. Decisione presa prima dell’inizio del Mondiale per permettere all’ex, tra le altre, di Roma e Inter di trovarsi una nuova sistemazione. Un finale amarissimo per Nainggolan che, a casa sua, sperava di potersi ritrovare e rilanciare.