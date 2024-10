L'ascesa del calcio femminile: al SFS 24 un panel sulle opportunità di crescita del movimento

L'ascesa del calcio femminile: al SFS un panel sulle opportunità di crescita del movimento

Il futuro del calcio femminile si prospetta più che roseo. Il Social Football Summit 2024, previsto nei giorni 19 e 20 novembre presso lo stadio Olimpico di Roma, offrirà alle personalità presenti un convegno specifico sulla recente e vertiginosa ascesa del pallone in versione rosa. Una scalata senza precedenti quella posta in essere dal movimento agonistico delle donne a livello planetario che non può assolutamente rimanere ignorata.

L’aumento dei seguaci del calcio in rosa è dovuto a vari fattori tra cui ad esempio lo svolgimento (con conseguente ampliamento della visibilità mediatica) di competizioni importanti come il Mondiale FIFA e gli altri tornei nazionali. Da sottolineare pure lo sviluppo dell‘attività giovanile e di base sul piano locale anche in contesti territorialmente piccoli.

SFS 2024, il panel sul calcio femminile

L’esigenza quindi è quella di porre le fondamentali per una crescita costante e duratura dell’intero movimento del calcio femminile mediante corposi e mirati investimenti. L’obiettivo primario è di divulgare una cultura dominata dai concetti di pari opportunità e inclusività sfatando ogni possibile stereotipo.

Il panel che andrà in scena a novembre all’interno del Social Football Summit vedrà al microfono esperti del settore, dirigenti, allenatori, giocatrici e rappresentanti di organizzazioni femminili dibattere su quattro macro tematiche:

Sviluppo di infrastrutture

Formazione

Visibilità mediatica

Sponsorizzazioni e investimenti

