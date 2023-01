L'Atletico fissa il prezzo di De Paul

02-01-2023 23:22

Rodrigo De Paul è sul mercato, secondo il Mundo Deportivo. Il centrocampista ex Udinese, campione del mondo con l’Argentina, non è nell’undici titolare dell’Atletico Madrid di Simeone e potrebbe lasciare la Liga nella sessione invernale di mercato.

I Colchoneros sarebbero pronti a sfruttare il suo buon Mondiale in Qatar per cederlo e sulle sue tracce ci sarebbero in Italia Inter, Milan e Juventus. Sempre secondo il Mundo Deportivo, l’Atletico ha fissato il suo prezzo intorno ai 38 milioni di euro.