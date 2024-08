L'eccellenza nella formazione dei professionisti dello sport

PROMO

Formazione sportiva online: l'Università Telematica Pegaso e Gruppo Multiversity offrono corsi flessibili e innovativi in Scienze Motorie e Management

Come affermava Nelson Mandela, “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo” e l’Università telematica Pegaso incarna perfettamente questa filosofia. Pegaso, infatti, insieme agli altri Atenei del Gruppo Multiversity – Universitas Mercatorum e Università San Raffaele Roma – ha rivoluzionato il concetto di educazione superiore, rendendola più accessibile e flessibile grazie all’uso delle nuove tecnologie. L’offerta formativa dei tre atenei è molto ampia e variegata includendo, tra gli altri, diversi corsi di laurea dedicati al mondo dello sport e a coloro che amano e vogliono intraprendere una carriera di successo nel settore sportivo. Questi corsi sono progettati per rispondere alle esigenze del mercato e preparare professionisti competenti: dai corsi in Scienze Motorie a quelli in Management dello Sport, gli studenti possono scegliere tra una vasta gamma di programmi che coprono tutti gli aspetti della formazione sportiva, dalla teoria alla pratica, dalla gestione all’allenamento, offrendo così una preparazione completa e di alto livello.

L’Università Telematica Pegaso: eccellenza e flessibilità

Fondata nel 2006, l’Università Telematica Pegaso si distingue per un approccio educativo basato su Intelligenza, Indipendenza e Interazione. Questo approccio è supportato dall’utilizzo di tecnologie avanzate e metodologie didattiche innovative, che mirano a creare un’interazione continua tra studenti e docenti. Pegaso promuove il concetto di “Lifelong Learning”, incoraggiando gli studenti a sviluppare un percorso di apprendimento che dura tutta la vita, adattandosi alle esigenze personali e professionali in continua evoluzione.

Il modello del “Personal Learning Environment” è centrale nella filosofia di Pegaso, permettendo agli studenti di personalizzare il proprio percorso di studi in base ai loro interessi e obiettivi. Gli studenti possono accedere a una vasta gamma di corsi, tra cui lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, nonché master di primo e secondo livello, corsi di alta formazione e perfezionamento in diverse discipline.

Uno dei punti di forza principali di Pegaso è la flessibilità. Gli studenti possono studiare a qualsiasi ora e da qualsiasi luogo, grazie alla piattaforma online che offre accesso costante ai materiali didattici, lezioni registrate, esercitazioni e forum di discussione. Questa flessibilità è particolarmente utile per coloro che devono conciliare lo studio con il lavoro o altri impegni personali.

Pegaso assicura anche un monitoraggio continuo del progresso degli studenti tramite valutazioni frequenti. Queste valutazioni non solo aiutano a mantenere gli studenti motivati e concentrati, ma forniscono anche feedback tempestivi che permettono di migliorare continuamente. La struttura dei corsi è progettata per essere interattiva e coinvolgente, utilizzando strumenti come test di autovalutazione, progetti collaborativi e simulazioni virtuali per arricchire l’esperienza di apprendimento.

Inoltre, con una rete di tutor e docenti altamente qualificati, Pegaso garantisce supporto e guida costante agli studenti, aiutandoli a superare eventuali difficoltà e a raggiungere i loro obiettivi accademici e professionali. Questa attenzione al singolo studente e l’impegno per l’eccellenza educativa fanno di Pegaso una scelta ideale per chi cerca un’educazione superiore di qualità nel campo dello sport e in molte altre discipline.

Corso di laurea triennale in Scienze Motorie

Il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università Telematica Pegaso offre una preparazione solida in ambito motorio e sportivo. Gli studenti acquisiscono competenze fondamentali per la prevenzione degli infortuni, il miglioramento della qualità della vita e la performance sportiva. Il programma include materie come anatomia, fisiologia, biomeccanica e psicologia dello sport, preparando i laureati a una carriera in molteplici settori, dal fitness alla riabilitazione, fino all’insegnamento e alla ricerca.

Corso di laurea magistrale in Management dello sport e delle attività motorie

La Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie di Pegaso offre una preparazione culturale e competenze per progettare, condurre e gestire attività sportive. Il curriculum copre ambiti economici, giuridici, motorio-sportivi e psico-sociologici, preparando i laureati a gestire organizzazioni sportive, coordinare risorse umane e materiali, e utilizzare tecnologie innovative. Gli sbocchi professionali includono ruoli in aziende sportive, gestione di strutture sportive, sport marketing, organizzazione di eventi sportivi e consulenze nel settore. Il corso promuove un approccio multidisciplinare, garantendo una formazione completa e avanzata.

Università Mercatorum: la formazione orientata al mercato del lavoro

L’Università Telematica Mercatorum, fondata dalle Camere di Commercio italiane nel 2006, si caratterizza per una forte connessione con il mondo del lavoro. L’ateneo offre corsi di laurea triennali, magistrali e master focalizzati su aree come l’economia, il digital marketing, le risorse umane e il management sportivo, rispondendo alle esigenze del mercato contemporaneo. Mercatorum si distingue per la sua missione di valorizzare il capitale umano attraverso una formazione digitale che supporta l’innovazione tecnologica e sociale. Gli studenti beneficiano di un’educazione orientata al mercato, con opportunità di tirocini e stage che facilitano l’inserimento professionale.

Corso di laurea triennale in Management sportivo

Il corso di laurea in Gestione di Impresa con indirizzo Management Sportivo è pensato per chi desidera acquisire competenze specifiche nella gestione e organizzazione delle imprese sportive. Gli studenti imparano a gestire le risorse economiche e umane, a sviluppare strategie di marketing e comunicazione per eventi sportivi e a comprendere le dinamiche economiche dello sport. Il corso offre una preparazione pratica e teorica, con un focus su economia, diritto sportivo e gestione delle attività motorie.

Università San Raffaele Roma: innovazione e qualità didattica

L’Università Telematica San Raffaele Roma, istituita nel 2006, si focalizza principalmente sull’area scientifico-sanitaria, con un’attenzione particolare al mondo dello sport e del calcio. L’ateneo promuove programmi innovativi che combinano teoria e pratica, progettati per formare professionisti nel settore sportivo. Tra i programmi di punta, troviamo il corso di laurea in Scienze Motorie con indirizzo Calcio e la Football University, pensati per fornire competenze specifiche nella gestione e nell’allenamento calcistico.

San Raffaele Roma si impegna a integrare conoscenze teoriche con esperienze pratiche, favorendo lo sviluppo di competenze professionali attraverso un approccio didattico avanzato. Questo approccio include l’uso di tecnologie all’avanguardia e metodologie didattiche interattive. Gli studenti partecipano a laboratori, stage e progetti sul campo, che permettono loro di applicare le conoscenze acquisite e di sviluppare competenze pratiche in contesti reali.

I programmi di San Raffaele Roma coprono una vasta gamma di discipline, includendo non solo aspetti tecnici e scientifici, ma anche elementi di management sportivo, diritto sportivo, psicologia dello sport e marketing sportivo. Questa formazione multidisciplinare prepara i laureati a gestire le sfide complesse del mondo sportivo contemporaneo, rendendoli figure professionali versatili e competenti.

Grazie a questa combinazione di elementi, i laureati sono pronti a intraprendere carriere di successo nel mondo dello sport, sia a livello nazionale che internazionale.

Corso di laurea triennale in Scienze Motorie

Il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università Telematica San Raffaele offre una formazione solida nelle scienze motorie, con applicazioni in ambito sportivo, riabilitativo e del benessere. Gli studenti acquisiscono conoscenze approfondite in anatomia, fisiologia, biomeccanica e psicologia. Questa formazione multidisciplinare prepara i laureati a intraprendere carriere diverse, tra cui preparatori atletici, istruttori di fitness, specialisti della riabilitazione e consulenti nel settore del benessere. Gli studenti sono inoltre formati per gestire e organizzare attività ludico-sportive, sviluppando competenze di gestione delle imprese sportive e di coordinamento delle risorse umane e materiali.

Il curriculum Calcio è dedicato alla gestione e all’allenamento nel contesto calcistico. Questo programma formativo è stato progettato per fornire competenze mirate alla preparazione atletica specifica per il calcio, alla gestione delle squadre e all’analisi delle performance sportive.

Gli studenti imparano tecniche avanzate di allenamento, strategie tattiche e aspetti psicologici legati alla gestione di squadre di calcio. Il curriculum include stage e laboratori pratici che offrono esperienze dirette sul campo, permettendo agli studenti di applicare le conoscenze teoriche acquisite durante il corso. Queste esperienze pratiche sono fondamentali per sviluppare una comprensione profonda delle dinamiche del calcio professionistico e dilettantistico.

L’università collabora strettamente con organizzazioni sportive, club, federazioni e aziende del settore, creando una rete di contatti che facilita l’inserimento professionale degli studenti. Queste collaborazioni offrono opportunità di stage e tirocini, consentendo agli studenti di acquisire esperienza pratica e di entrare in contatto con professionisti del settore.

Scienze dell’Amministrazione del Calcio-Football University

L’Università Telematica San Raffaele Roma, in collaborazione con la FIGC, offre un innovativo corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione del Calcio specificamente progettato per formare figure manageriali nel settore calcistico, con un’attenzione particolare alla governance. Le lezioni si svolgono sia online che presso il prestigioso Centro Tecnico FIGC di Coverciano, utilizzando una “formula college” che combina studio accademico e esperienza pratica sul campo.

Il corso è supportato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), garantendo una formazione di alto livello grazie alla collaborazione con docenti e professionisti del settore. Il piano di studi è strutturato per fornire una comprensione completa delle dinamiche di governance del sistema calcistico, includendo discipline giuridiche, economiche, sociologiche, politologiche, psicologiche e linguistiche. Questo approccio multidisciplinare prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mondo del calcio, formando professionisti, consulenti e manager richiesti dal settore.

Ogni esame del corso prevede un approfondimento delle regole e delle dinamiche del calcio, arricchito dalla collaborazione didattica con esperti del settore. Inoltre, per gli iscritti con la “Formula College”, la Federcalcio garantisce 20 giornate di lezione per ogni anno accademico presso il Centro Tecnico di Coverciano. Questa esperienza unica offre agli studenti la possibilità di vivere e studiare in un ambiente dedicato al calcio, frequentando le aule del centro, soggiornando nelle stanze riservate agli atleti e pranzando nel ristorante di Coverciano.

Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

La laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate è focalizzata sulla prevenzione e l’adattamento dell’esercizio fisico. Il corso fornisce competenze avanzate per progettare e gestire programmi di attività fisica rivolti a gruppi con esigenze specifiche, come anziani e persone con disabilità. Gli studenti acquisiscono conoscenze in ambito biomedico, psicopedagogico e manageriale, con opportunità di stage e tirocini per applicare le competenze in contesti reali. Questo percorso prepara professionisti qualificati per promuovere la salute e il benessere tramite l’attività fisica adattata.

Tutti i vantaggi di studiare con Pegaso

Scegliere di intraprendere un percorso universitario presso un Ateneo digitale come Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offre numerosi vantaggi, tra cui:

Flessibilità : la possibilità di seguire i corsi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

: la possibilità di seguire i corsi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Accessibilità : superamento delle barriere geografiche, permettendo anche a persone con disabilità o con impegni personali di accedere all’istruzione superiore.

: superamento delle barriere geografiche, permettendo anche a persone con disabilità o con impegni personali di accedere all’istruzione superiore. Personalizzazione dell’apprendimento : gli studenti possono avanzare al proprio ritmo, dedicando più tempo agli argomenti più complessi.

: gli studenti possono avanzare al proprio ritmo, dedicando più tempo agli argomenti più complessi. Innovazione didattica : utilizzo di tecnologie avanzate per rendere l’apprendimento più coinvolgente.

: utilizzo di tecnologie avanzate per rendere l’apprendimento più coinvolgente. Riduzione dei costi: eliminazione delle spese di trasporto, alloggio e materiali didattici.

Inoltre, l’Università Telematica Pegaso ha implementato una serie di agevolazioni economiche per rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti. Queste agevolazioni comprendono sconti e promozioni specifiche per diverse categorie di studenti, dai giovani under 22, ai membri delle forze armate e delle forze dell’ordine, fino ai dipendenti della pubblica amministrazione, ai neogenitori e alle donne in gravidanza.

Oltre agli sconti sul costo della retta, Pegaso offre la possibilità di rateizzare le tasse universitarie fino a 12 rate, permettendo agli studenti di suddividere il pagamento in più soluzioni. Infine, Pegaso ha attivato convenzioni con numerose aziende e associazioni, offrendo tariffe agevolate e promozioni speciali per gli iscritti tramite questi enti.

L’offerta formativa delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma rappresenta una risposta moderna e innovativa alle esigenze di formazione di chi vuole intraprendere una carriera nel modo dello sport. Grazie alla flessibilità dell’apprendimento online, queste istituzioni permettono di conciliare studio e altre attività, offrendo corsi di alta qualità che preparano i professionisti del futuro.

