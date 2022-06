22-06-2022 13:33

Per operare con una certa libertà sul mercato, la Juventus deve tagliare i rami secchi e alleggerire il monte ingaggi di quei giocatori che non si sono dimostrati utili alla causa. Uno di questi è Aaron Ramsey, una delle più grandi delusioni degli ultimi anni per i tifosi bianconeri: il centrocampista ex Arsenal, ingaggiato a parametro zero con un contratto da oltre 7 milioni di euro, non ha rispettato le attese al punto da finire in prestito ai Glasgow Rangers nello scorso gennaio.

Ramsey, esubero per la Juventus

A fine stagione il club scozzese non ha voluto riscattarlo, così Ramsey ha fatto ritorno alla Juventus, che ora è in cerca di una soluzione per liberarsi di lui. Questa potrebbe essere rappresentata dalla risoluzione anticipata del contratto con scadenza nel 2023, attuabile però solo con il consenso di Ramsey che, secondo quanto riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, ha chiesto alla Juventus un corposo indennizzo.

La buonuscita richiesta alla Juventus

“Aaron Ramsey chiede una buonuscita di 4 milioni di euro per accettare la fine anticipata del contratto con la Juventus (guadagna 7,3 milioni di euro l’anno). Le trattative sono iniziate”. La notizia della richiesta di Ramsey ha ovviamente indispettito i tifosi della Juventus, che vorrebbero disfarsi del gallese nel più breve tempo possibile.

La rabbia dei tifosi della Juventus

“Un calciatore oramai inutile per noi. Dategli quanto chiede e arrivederci”, il commento su Twitter di Renato. “Scarso è scarso, però che coraggio a chiedere altri soldi…”, ironizza Mnp.

“Quanto tempo e soldi abbiamo perso per stare dietro a Ramsey”, commenta amaro Tom. “All’Arsenal lo accusarono di aver scelto i soldi invece della carriera… ora si capisce perché”, commenta Mark.

Graziano fa due conti: “Ramsey chiede 4 milioni, calcolando il lordo, con la risoluzione la Juventus arriva a circa 12 milioni risparmiati. Che aspettano?”. “Ma basta con questa ragioneria… Si stappa e basta!”, irrompe Giacomo, che festeggia il prossimo addio del gallese.

