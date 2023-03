L'ex agente di Scamacca: “È stato vicino alla Juventus”

Lo ha svelato Paolo Paloni: l'indiscrezione risale ai tempi in cui l'attaccante del West Ham vestiva la maglia del Genoa

10-03-2023 10:42

Gianluca Scamacca, arrivato l’estate scorsa al West Ham dal Sassuolo, in passato è stato vicino alla Juventus. A rivelarlo a Calciomercato.com è il suo ex agente, Paolo Paloni. Il retroscena risale a quando l’attaccante vestiva ancora la maglia del Genoa. Pochi mesi fa, invece, per 36 milioni che possono diventare 42, per il centravanti si sono aperte le porte della Premier League. L’esperienza al West Ham si sta rivelando faticosa, tanto che c’è più di uno che ipotizza un ritorno in Italia, magari al Milan. Per riportarlo a casa, però, al momento servirebbero tra i 40 e i 45 milioni.