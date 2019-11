L’hashtag dei tifosi napoletani e interisti vola su Twitter 

Quotidiani, programmi tv e, soprattutto, internet. Gli episodi arbitrali avvenuti in Napoli-Atalanta e Juventus-Genoa hanno acceso le polemiche ovunque e in particolare modo sul web, dove ovviamente il tasso di litigiosità dei tifosi di opposte fazioni si impenna.

L’HASHTAG. Inviperiti i supporter del Napoli per l’episodio del mancato rigore concesso a Fernando Llorente e dopo il quale l’Atalanta ha raggiunto il pari al San Paolo, ma nel mirino di molti tifosi anche di altre squadre – soprattutto di Inter e Milan – sono finite anche le decisioni di Guia durante la sfida di Torino tra Juventus e Genoa, su tutti quelli riguardanti il secondo giallo al genoano Cassata e il rigore decisivo concesso a Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero.

Accade così che l’hashtag di protesta #FermiamoStaPagliacciata, lanciato dai tifosi partenopei voli tra i top trend di Twitter. “Basta arbitraggi a senso unico, basta sudditanza psicologica, BASTA!”, twitta Franca, tifosa nerazzurra, allegando la celebre foto di Mourinho che mima il gesto delle manette.

“Del calcio – scrive invece Paolo – si diceva che non è un gioco per signorine. Bene, dopo il placcaggio di Kjaer su Llorente in Napoli-Atalanta diciamo che faremo confusione tra una partita di calcio e una di rugby”.

“Non si risolve con un hashtag la questione, certo. Però – aggiunge Forza Napoli Sempre – mi sa che noi tifosi dobbiamo dare un segnale. Al San Paolo si è andati troppo oltre. E la squalifica a Carlo Ancelotti è la ciliegina sulla torta”.

Tornando a Juve-Genoa, invece, ecco Luigi, che posta una foto dell’arbitro Guia: “Quando una squadra è stanca e fatica a segnare, perde punti. A loro invece arriva il rinforzo, ed alé ecco i 3 punti”.

LA PROTESTA. MarcoBoysan, invece, propone di passare ai fatti: “chiedo che tutte le squadre si fermino la prossima di campionato… devono capire che così rimarranno solo loro”. Cok, invece, chiede usa l’hashtag per chiedere una punizione per Cristiano Ronaldo: “Non si può dare il Pallone d’oro a questo essere spregevole e antisportivo, al massimo la medaglia all’olimpiade nei tuffi”.

A stemperare la tensione, però, interviene anche qualche tifoso di squadre non coinvolte nella lotta scudetto, come l’ironica Jethoughts: “Sono talmente disperata per il Milan – scrive la supporter rossonera – che ero convinta che l’hashtag #FermiamoStaPagliacciata si riferisse a noi ancora prima di giocare contro la Spal…”.

SPORTEVAI | 01-11-2019 09:44