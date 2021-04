L'Inter aspetta la scadenza e sogna colpo gratis, bufera social

Gira attorno al suo nome il futuro mercato di parecchi club perché l’effetto domino riguarderebbe diverse società. Che fine farà Paulo Dybala? Il gol al Napoli lo ha rimesso sotto i riflettori ma non ha cancellato la freddezza nelle trattative per un rinnovo con la Juventus che stenta ad arrivare e che forse non arriverà mai. Paratici vorrebbe realizzare una corposa plusvalenza cedendo la Joya, il giocatore vuole tanti soldi in più per giocare, che sia con la Juve o con un’altra società. Come finirà?

Dybala tra Inter e Psg

Al momento l’ipotesi che Dybala resti in bianconero è la meno quotata. La Juventus ha contattato il Psg per uno scambio Dybala-Icardi e si vedrà anche con Wanda Nara ma c’è un problema sull’indennizzo che andrebbe versato all’Inter in caso di cessione del bomber a un club italiano. E all’orizzonte c’è proprio il club nerazzurro che ha ‘prenotato’ l’argentino alla scadenza nel 2022.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti sul web, molti sono scettici: “Questa indiscrezione dei cartonati non mi tange minimamente, non hanno una lira per pagare gli stipendi dei loro giocatori figuriamoci se riescono ad offrigli un contatto superiore ai 10M” o anche: “S’ è stufato di prendere lo stipendio tutti i mesi !?”, oppure: “Certo, lo stipendio lo pagano con i buoni pasto della Esselunga“. Altri però hanno paura che la Joya vada proprio all’Inter a parametro zero_ “Dybala andrà via a 0, perchè la Juve non ha intenzione di assecondare le sue richieste e lui vuole massimizzare l’ ultimo contratto della vita. Non c’ è chi ha ragione o torto, ognuno ha le sue ragioni, ma sono posizioni cristallizzate” e infine: “Ricordo che 2 anni fa tentarono di inserirlo in tutte le trattative, mi sembra davvero assurdo che un giocatore così talentuoso passi per la pecora nera da far fuori”.

SPORTEVAI | 09-04-2021 09:45