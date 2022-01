L'Inter blinda il suo gioiello, il web nerazzurro si scatena

11-01-2022 10:27

Intesa da 6 milioni netti l’anno più bonus che porteranno il conto quasi a 7. Annuncio dopo la Supercoppa contro la Juventus o dopo la partita contro l’Atalanta: l’Inter e Marcelo Brozovic stanno per annunciare il rinnovo del contratto fino al 2026. Un lavoro che è partito da lontano, che è stato sapientemente portato avanti da Ausilio e Marotta, e che ora è arrivato alla conclusione sospirata da tutti i tifosi nerazzurri.

Perché la richiesta iniziale del giocatore era di 8 milioni, ma pian piano si sono limati i dettagli: l’unico club che aveva offerto quella cifra, inoltre, era stato il Newcastle, che però non riscuoteva l’interesse del centrocampista. Ed ecco che la trattativa ha potuto snodarsi senza intoppi: per la gioia dei sostenitori nerazzurri.

“Aspetto più il suo rinnovo che un nuovo lavoro per me”, dice qualcuno, per far capire l’hype attorno alla firma. “La società che rinnova Brozovic (dopo Lautaro Barella e Bastoni) è quella che da anni propinate come fallita. Invece i colossi Milan e Juve non rinnovano e non riescono a rinnovare i loro giocatori migliori”. “Avrei potuto rinunciare a tutti gli altri ma non a te; stasera mi hai reso felice per la seconda volta, ti amo Marcelo, lo giuro”. E’ un vero tripudio quello che si scatena attorno alla notizia.

“Giocatore unico nel suo genere. Il suo rinnovo una manna dal cielo”. Oppure “Saggia decisione. Calciatore cresciuto con il tempo, tanto da diventare anche un perno della Nazionale croata”. La crescita del croato, infatti, è stata esponenziale negli ultimi anni: “Si merita fino all’ultimo centesimo ..ce ne sono pochi pochi così in Europa”.

Ed il solito “infiltrato”, questa volta rossonero, da professione d’invidia: “Imparino al Milan Maldini e Massara….all’ Inter i rinnovi sono veloci, al Milan durano tutta la stagione e alla fine neanche firmano”. “Da tre anni una crescita esponenziale ,uno dei più forti nel suo ruolo , 6 milioni bene spesi”, è il tono generale dei commenti. Nessuno, infatti, mette in dubbio la bontà dell’operazione. “C’e chi i top player li rinnova e chi li perde a zero…spiaze..”.

“C’era anche chi definiva il rinnovo un miracolo…Però siamo sempre stati qui a predicare calma e relativa serenità. In fondo l’abbiamo sempre saputo, Brozo ama l’Inter e ama Milano come d’altronde anche la sua famiglia. Attendiamo fiduciosi come sempre”. Sentenza finale: “Brozo con Conte e adesso con Inzaghino è cresciuto tantissimo. E imprescindibile”

