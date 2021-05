L'Inter ha scelto il portiere, Cr7 vicino a nuovo contratto

Grandi manovre di mercato in corso: sotto i riflettori le mosse di Inter, Napoli e Juventus che, ancor prima che il campionato emetta gli ultimi verdetti con una zona Champions che resta quantomai in bilico a tre giornate dalla fine, si stanno già muovendo in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti li rivela l’esperto di mercato del quotidiano Libero Fabio Santini nel corso del Processo, su 7Gold.

Per Santini l’Inter ha scelto Meret

Si parte dall’Inter e dalla necessità di trovare un erede ad Handanovic: l’età e un rendimento troppo altalenante anche nell’anno dello scudetto impongono di fare altre scelte e secondo Santini il nome designato non è quello di Musso e neanche quello di Cragno bensì Alex Meret, ora al Napoli dove è in perenne concorrenza con Ospina: “Posso confermare tale notizia. L’attuale portiere degli azzurri è sicuramente uno dei profili più graditi dalla dirigenza della Beneamata e da mister Antonio Conte. Vedremo come evolverà la situazione ma il giocatore piace molto”. E a proposito di Napoli: “Gattuso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il mister calabrese ha ormai deciso di andare ad allenare in Toscana e starebbe già valutando il mercato con Rocco Commisso”.

Ronaldo vicino all’addio alla Juve

Le ultime vicissitudini in casa Juve spingono poi Ronaldo sempre più lontano da Torino: “I procuratore del calciatore, Jorge Mendes, lo ha offerto al Manchester United. La proposta dell’agente al club inglese è stata la seguente: un contratto di due anni a circa venti milioni a stagione, una cifra decisamente più bassa rispetto a quella che percepisce attualmente l’ex giocatore del Real Madrid alla Juventus. Vedremo nelle prossime settimane se Cristiano Ronaldo raggiungerà una intesa economica con il Manchester”.

SPORTEVAI | 11-05-2021 09:59