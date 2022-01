L’Inter piazza il colpo Gosens ma c’è un particolare che non convince

26-01-2022 10:40

La risposta dell’Inter alla Juve è arrivata immediata. Mentre sui social i tifosi bianconeri festeggiavano l’arrivo di Dusan Vlahovic, un’operazione clamorosa e che rischia di cambiare gli equilibri del campionato, i nerazzurri hanno risposto con un altro colpo a sorpresa: Robin Gosens. Marotta e Ausilio non sono rimasti a guardare e mentre la Juve si rinforzava, hanno deciso di correre sul mercato per dare nuove armi a Simone Inzaghi.

L’Inter piazza il colpo Gosens

Sui social nerazzurri c’è grande euforia per l’acquisto fatto dall’Inter. L’aspetto tecnico è ovviamente quello preso in maggiore considerazione. Il giocatore tedesco negli ultimi anni è diventato un top nel suo ruolo e potrà dare nuove munizioni a Simone Inzaghi e alla sua squadra. Ma la grande euforia deo tifosi è spiegata anche dalla sorpresa. Molti fan nerazzurri, dopo le cessioni della scorsa estate e i tanti problemi economici, non si aspettavano un colpo così importante durante la finestra di gennaio.

Gosens: la preoccupazione dei tifosi

Seppure l’entusiasmo e la soddisfazione siano i sentimenti più comuni in questo momento, c’è anche chi manifesta una certa preoccupazione. Il giocatore tedesco dell’Atalanta è fermo ai box dallo scorso mese di settembre (dalla sfida di Champions contro lo Young Boys del 29 settembre a causa di un guaio muscolare, o meglio una ricaduta di un precedente infortunio.

“Non ho letto nessun dubbio sul fatto che un giocatore muscolare che fa della potenza la sua forza è fuori da sei mesi per un doppio strappo alla coscia”, commenta Herzoa. Anche Salvo mette in evidenza l’integrità fisica del calciatore come uno dei motivi di preoccupazione: “Gosens è spesso infortunato, quindi l’Inter deve valutare bene questo aspetto prima di prenderlo”.

Doppio colpo: in arrivo Caicedo

L’arrivo di Gosens potrebbe non essere l’unico di questa finestra di mercato di gennaio. I nerazzurri, infatti, dopo l’infortunio di Correa pensano anche a un attaccante in grado di allungare le rotazioni di Inzaghi: in arrivo c’è Caicedo. L’ex calciatore della Lazio ha trovato poco spazio nella sua avventura al Genoa e per l’Inter rappresenta un’occasione visto che Inzaghi lo conosce bene e potrà sfruttarne le caratteristiche.

