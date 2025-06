L'Inter presenta "My name is my story", la storia del club raccontata da Spike Lee

Alla vigilia della partecipazione alla Fifa Club World Cup, l’Inter presenta My name is my story, il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il club a un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo. Il lancio di #MyNameIsMyStory è affidato a Spike Lee, regista americano due volte premio Oscar, simbolo di sport, passione e autenticità narrativa che racconta la storia del club con la sua inconfondibile energia, rendendola rilevante per un pubblico globale. Fonte: Inter (NPK)