L'Inter sogna lo scippo alla Juve, i tifosi contrari: Marotta fermati

26-12-2021 10:43

L’idea iniziale si chiamava Lorenzo Insigne, la famosa opportunità di mercato cui più volte ha fatto riferimento Marotta: prendere gratis a giugno un giocatore con la qualità del capitano del Napoli ha fatto gola per un po’ ma poi sono subentrate altre valutazioni. La prima di carattere tattico: Insigne è un attaccante esterno che si esalta nel 4-3-3 ma che nel 3-5-2 di Inzaghi potrebbe trovarsi a disagio, inoltre uno stipendio elevato per un giocatore che ha superato i 30 anni potrebbe essere un boomerang.

Marotta tentato dall’idea di prendere Dybala a parametro zero

Se c’è un tesoretto da investire per ingaggi pesanti allora ecco spuntare una pazza idea. Marotta ha sempre avuto una grande stima per Dybala tanto che tre mesi fa, dal palco del Festival dello Sport a Trento, disse: “Dybala poteva venire all’Inter: quando si ventilava uno scambio con Icardi c’è stata questa possibilità. Ancora oggi non ha firmato con la Juve…”.

Sono passati tre mesi e Dybala non ha ancora firmato nonostante si parli di accordo imminente. Lo stipendio della Joya sarebbe sicuramente più caro di quello di Insigne ma l’argentino è più giovane, è più “punta” e nel modulo di Inzaghi sarebbe la ciliegina perfetta.

I tifosi dell’Inter bocciano l’idea Dybala

Sarà che stanno alzando l’asticella delle aspettative visto il primato, sarà che l’etichetta di bianconero non piace fatto sta che sui social i tifosi dell’Inter bocciano l’idea: “Dovesse arrivare Dybala giuro che chiedo per il resto della mia vita la testa di Marotta. Non è più un calciatore da 2 anni e mezzo” o anche: “L’attacco Dybala-Correa potrebbe battere qualsiasi record.. 3 gol l’anno in due e 150 infortuni a testa”

C’è chi scrive: “Bel giocatore ma è un’eterna promessa di campione. E gli anni passano anche per lui è per il suo delicatissimo fisico. Ma poi, a priori, basta prendere ex Juve. Mi è bastato Vidal nel recente passato” o anche: “Per carità non buttiamo soldi”, oppure: “Dybala e Correa nel 2021, quasi 2022, insieme non fanno un calciatore”

E’ quasi un plebiscito sul web: “Dybala rmai è un rottame, grandissimo talento comunque veramente troppo sopravvalutato c’è gente che non ironicamente ritiene ancora il Dybala 2017 tra i più forti al mondo addirittura alcuni più di Neymar” e poi: “Io lo dico, se Marotta prende Dybala a più di 3 mln di stipendio allora è da cacciare immediatamente”.

Pochi, ma ci sono, i fan a favore: “a me Dybala fa impazzire. Ma i suoi ultimi due anni sono preoccupanti in termini fisico-atletici, ma anche mentali. Poi per me l’anno prossimo devi preparare più il post-Dzeko. Ma è ovvio che Dybala a 0 sarebbe molto appetibile per BeppOne”.

