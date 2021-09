L'ironia dei tifosi Juve su De Laurentiis: È stato il tabaccaio?

Non è stato un bel modo per festeggiare i diciassette anni di presidenza di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, imbottito di riserve e di giovani, privo dei big impegnati coi nazionali e forse anche delle giuste motivazioni, ha rimediato un vero e proprio “cappotto” al Maradona contro il Benevento. Uno a cinque il punteggio e tanti dubbi sul futuro, anche quello prossimo visto che sabato sempre allo stadio di Fuorigrotta è in programma Napoli-Juventus. E a proposito dei bianconeri, hanno fatto scalpore le frasi pronunciate prima della partita dal presidente partenopeo.

L’accusa di De Laurentiis: Scudetto scippato al Napoli

“Il 6 settembre 2004 rinasceva il Napoli dal fallimento. Il futuro lo abbiamo anche percorso, dodici anni di Europa che conta. Siamo stati forse l’unica squadra italiana a farlo”, ha sottolineato De Laurentiis con orgoglio a Otto Channel. Poi però il presidente ha parlato di scudetti scippati e ha lanciato una frecciata alla Juventus: “È mancato solo lo scudetto? Certo, poi bisogna vincere gli scudetti ma per farlo non bisogna essere solo una squadra importante perché poi c’è anche qualche incidente di troppo che ti crea quell’illusione lì e poi c’è qualcuno che ti scippa ciò che ti appartiene”.

Tifosi Juve contro De Laurentiis: Torna in tabaccheria

Tante le reazioni alle parole del presidente del Napoli. “E dalla Tabaccheria De Laurentiis è tutto”, ironizza un fan della Juve con riferimento all’ultimo clamoroso fatto di cronaca riguardante una vincita da 500mila euro al Gratta e Vinci contesa tra una cliente e il titolare della tabaccheria. “Ma è stato il tabaccaio per caso che ha preso lo scudetto ed è scappato?”, un altro messaggio ironico sullo stesso argomento. Più serioso un altro commento: “Veramente vergognoso De Laurentiis e il bello è che tanti tifosi gli vanno anche dietro. Sembra quasi Commisso“. Un altro puntualizza: “È stata la Fiorentina a scipparlo: con tre pere”. E un altro ancora suggerisce: “Ok la signorilità e quindi non degnare De Laurentiis nemmeno di uno sguardo, ma ogni tanto una querela tanto per far capire di smetterla di sparare fango sulla Juve sarebbe opportuna”. Anche qualche napoletano però commenta e sottolinea: “Tutti a indignarsi con De Laurentiis, nessuno che ammetta che l’arbitraggio di Orsato in quella sfida tra Inter e Juventus sia stato veramente inqualificabile”.

