L'Isola dei famosi 2024: il senso dell'ingresso di Valentina Vezzali tra i naufraghi, la promozione di Vladimir Luxuria e il cast

29-03-2024 11:13

Che mood accompagna al debutto questa edizione 2024 dell’Isola dei famosi, se non quello che permea il nuovo corso? L’era Ilary Blasi è ormai storia, un passato recente che è stato archiviato così come un certo modello del reality tra i più longevi della storia recente della televisione per lasciare spazio a un assetto coerente con la nuova linea editoriale. E quindi alla conduzione l’ex opinionista Vladimir Luxuria (molto stimata), come inviata Elenoire Casalegno, in studio Sonia Bruganelli e il giornalista e conduttore Dario Maltese.

Come sempre, una certa attesa c’è attorno all’identità dei concorrenti dell’Isola. Di ufficiale come nome forte del cast, c’è già il celebre attore di Terra amara, Aras Şenol, che ha prestato il suo volto a uno dei ruoli più amati della serie turca esportata con successo su Canale 5 e divenuto un personaggio familiare, in target con il pubblico dell’Isola. Dell’attore, sui social, abbiamo già ammirato la card. Ma non è lui a concentrare l’attenzione mediatica, in questi giorni. Anzi. Si parla e si discute dell’ex sottosegretaria Valentina Vezzali che, secondo i rumors, dovrebbe far parte del cast ufficiale.

La partenza dell’Isola dei famosi 2024

Com’è noto e condiviso, i palinsesti studiati da Cologno Monzese collocano l’Isola nel mese di aprile di preferenza, in una fase strategica per la pianificazione e che vedrebbe inoltre una coincidenza di interessi.

Da qualche tempo, in questa fase di avvicinamento, poi, si susseguono le conferme e le indiscrezioni sul cast dei concorrenti che sarebbero – dopo il successo della scorsa edizione – protagonisti del mondo televisivo. Ad eccezione di Valentina Vezzali, in quota sport come in passato lo stesso Andrea Lo Cicero ad esempio.

Il cast e i rumors

Le incursioni concesse sono nello sport e nell’universo social, dicevamo. Oltre a Joe Bastianich, ormai un veterano dei reality dopo Pechino Express, e Edoardo Stroppa (inviato di Striscia e dunque, interno al mondo Mediaset) si dovrebbero ammirare all’opera l’attrice Marina Suma, celebre per “Sapore di Mare” e diventata una artista capace di disegnare e realizzare gioielli, Maitè Yanes, l’ex miss Italia 2023 Francesca Bergesio, la showgirl Matilde Brandi (transitata due anni fa dalla casa del Grande Fratello), la ballerina e modella Greta Zuccarello, e l’ex attrice hard Luce Caponegro (all’epoca nota come Selen), la quale si era già prestata nel reality La Fattoria.

A completare il cast dovrebbero esserci Samuel Peron, maestro di Ballando e coreografo, e Edoardo Franco, ex vincitore di Masterchef. Innesti da Rai e Sky che andranno ad accontentare fasce di pubblico diverse rispetto al consueto.

Per quel che attiene alla formula, non sono state ancora svelate particolarità anche per tutelare e proteggere l’originalità autoriale che si attende da ogni nuova edizione. A proposito, quest’anno si parte lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5: il ciclo dovrebbe essere di 10 puntate, in modo che si chiuda l’edizione a giugno 2024, salvo cambiamenti.

Il nome forte

Che ruolo verrà ritagliato o si ritaglierà la campionessa olimpica Valentina Vezzali? Inevitabile scatti la competizione perché, a onor del vero, di una gara si tratta e come tale necessita di elementi competitivi e dotati di intelligenza strategica, qualità che in pedana Vezzali ha dimostrato ad ogni livello, Giochi Olimpici compresi diventando l’italiana più medagliata.

Chi è Valentina Vezzali

Classe 1974, mito della scherma italiana e mondiale, campionessa assoluta con primati inarrivabili (è la migliore di sempre nel fioretto) e tra i migliori esempi della scuola jesina, ha fatto dello sport la sua vita per poi dedicarsi alla politica ricoprendo anche il ruolo di Sottosegretario allo Sport del Governo Draghi.

Ha vinto alle Olimpiadi nove medaglie, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo, un risultato che la annovera tra gli sportivi e le sportive con il maggior numero di medaglie e di medaglie d’oro olimpiche. Inoltre, è la fiorettista più vincente di sempre, la donna più medagliata nella scherma e la sportiva italiana con più medaglie d’oro insieme con gli altri schermidori Edoardo Mangiarotti e Nedo Nadi, oltre che la seconda con più medaglie dietro a Mangiarotti.

È la sesta sportiva al mondo ad essersi aggiudicata tre medaglie d’oro olimpiche in una singola specialità individuale e la quinta ad andare a medaglia per cinque volte, salendo sul podio dei Giochi da Atlanta 1996 a Londra 2012. Nella carriera da sportiva, Vezzali ha vinto anche 16 titoli Mondiali, 13 Europei, cinque Universiadi, due Giochi del Mediterraneo, 11 volte la Coppa del Mondo e 30 titoli nazionali.

Il futuro in televisione?

Accantonata momentaneamente la politica, Valentina Vezzali si dedica alla televisione come quando pareva inevitabile al sua presenza proprio sulle reti Mediaset all’indomani degli attestati di ammirazione nei riguardi del patron Silvio Berlusconi, mancato nel giugno scorso, che suscitarono interrogativi dopo il celebre siparietto di Porta a Porta nel lontano 2008.

Fonte: ANSA

Silvio Berlusconi con Valentina Vezzali a Porta a Porta

Oggi, nel 2024, da parlamentare che ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, la sua partecipazione all’Isola segna un cambio che capiremo in maniera appropriata quando e se Valentina Vezzali, orgoglio azzurro, vorrà condividere in forma esplicita le motivazioni di una simile scelta. Non che non vi siano precedenti (d’altronde anche la conduttrice Vladimir Luxuria vanta un passato da parlamentare), ma la sua storia dice questo. E anche l’incognita sull’imminente impegno in Honduras potrebbe avere quel senso in più.