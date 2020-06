"L'offerta per l’azzurro è arrivata". Ma ai napoletani non basta

Nella lista dei partenti del Napoli il primo nome che spunta è quello di Kalidou Koulibaly. Subito dietro c’è Allan, da tempo ormai destinato a concludere la sua avventura in azzurro. La prossima destinazione del brasiliano, però, non sarà il Psg, club che negli scorsi anni ha più volte manifestato il proprio interesse per il giocatore.

Pronta l’offerta dell’Everton per Allan

Secondo Nicolò Schira, infatti, c’è un club della Premier League che si è già mosso per il centrocampista. “L’Everton sta preparando la prima offerta per Allan – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – I Toffees potrebbero offrire 30 milioni di euro al Napoli per il centrocampista brasiliano. Per lui è pronto un contratto da 6 milioni all’anno più bonus”.

Per Schira, dunque, Carlo Ancelotti è pronto a fare la sua mossa per Allan: una notizia che conferma le voci che da settimane provengono dall’Inghilterra e che indicano l’ex allenatore degli azzurri come assolutamente deciso a portare il brasiliano in Premier League.

Ma l’offerta dell’Everton basterà a convincere De Laurentiis? Di certo non pare convincente per i tifosi azzurri, disposti a far partire Allan solo per una cifra superiore.

I tifosi chiedono ad Ancelotti di cambiare la proposta

“Credo poi dovranno alzarla a 40 milioni altrimenti avranno solo la maglia autografata, ma Schira parla appunto di prima offerta che notoriamente non è mai quella giusta!”, sottolinea Vincenzo, tra i follower del giornalista.“Per Allan ci vogliono almeno 40 milioni”, aggiunge Jaste, mentre Alberto punta ancora più in alto: “Facciamo 40 più 10 per eventuali risultati raggiunti”.

Ma tra i tifosi del Napoli c’è anche chi è pronto ad accontentarsi, come Antonio: “30 milioni? Ok Ancelotti, sgancia pure”. Anche Guido concorda: “Speriamo bene Nicoló, quest’offerta se vera va accettata subito”.

Lorenzo, infine, si chiede chi sarà il sostituto di Allan. E Alessandro risponde: “Sì parla di Nandez del Cagliari. Gradimento del giocatore, bisogna convincere Giulini”.

SPORTEVAI | 02-06-2020 09:57