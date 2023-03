L'Olimpia Milano batte Scafati, Messina espulso

I meneghini si sono imposti in casa, il top scorer è Billy Baron

05-03-2023 20:47

L’Olimpia Milano ha battuto Scafati per 89-80 in una gara valida per la ventesima giornata di Serie A. La squadra di coach Ettore Messina, espulso durante la partita, grazie a questa vittoria mantiene la testa della classifica, mentre i campani sono 14esimi.

In una gara altalenante, Milano dopo il terzo quarto tocca il vantaggio di +26, e nell’ultimo parziale gestisce il ritorno di Scafati, chiudendo comodamente con nove punti di margine. Il top scorer per l’Olimpia è stato ancora Billy Baron con 20 punti. Messina è stato espulso all’inizio della ripresa per un doppio fallo tecnico.

Queste le parole del vice coach Fioretti al termine del match: “Penso che abbiamo fatto una gara di alti e bassi, ma con buoni momenti sia nel primo tempo che per sette minuti del terzo quarto, dove abbiamo espresso un buon basket. Un’altra super prova di Baron, poi abbiamo distribuito bene i minuti ed anche i ragazzi che avevano giocato meno, si sono fatti trovare pronti. Rimettendo in campo Baldasso e Pangos, che avevano minuti limitati”.

Sulle condizioni di Napier: “Si è fatto male alla caviglia, verrà valutato nelle prossime ore. Sapremo domani mattina cosa ci aspetta”