L'Uefa pensa a calcio d'agosto, la reazione dei tifosi

Le ipotesi messe ieri sul tavolo dall’Uefa hanno convinto più i club che i tifosi. Nel caso fosse possibile riprendere a giocare in tempi non troppo lunghi, la priorità verrà data ai campionati nazionali ma non c’è alcuna intenzione di congelare le coppe. L’idea è quella di giocare fino a giugno-luglio i tornei dei vari paesi e poi passare alla Champions e all’Europa League (ferme agli ottavi) che si chiuderebbero ad agosto.

C’è chi approva

Tra coloro che sono tutto sommato favorevoli c’è Enrico Varriale. Il vicedirettore di Raisport considera la soluzione il male minore e dice la sua su twitter.

Niente amichevoli e subito calcio vero

Varriale scrive:”Passare dalle improbabili amichevoli in giro per il mondo a partite vere,in piena Estate, sarà insolito ma calcisticamente stimolante”.

Il fronte del no

Quasi unanime il no che arriva dal mondo del web: “Ma come si fa in questo momento a ipotizzare delle date con una pandemia mondiale che nel 70% degli stati non ha ancora raggiunto il picco, il Dio Denaro…” o anche: “Sarà impossibile perché a settembre ricomincerebbero i campionati. Sono tutte utopie che stanno usando per far stare buone le tv”.

Che tempo fa

C’è chi solleva il problema clima: “Con temperature assurde … voglio vedere giocare a Madrid” o anche: “Quale spiaggia? A me sembra che tanti ancora non abbiano capito cosa stiamo vivendo, pensano che tra 2 mesi andiamo al mare ? E lo stadio ? Tutti a porte chiuse chissà per quanto, ma che sport è?” oppure: “Ai tifosi di un calcio a porte chiuse, in stadi con 40 gradi, triste, con famiglie devastate, crisi economica e un virus che fara’ ancora morti, non importa a nessuno. Garantito. Finirete il campionato più inutile della storia, di cui nessuno si vorra’ ricordare”.

Fioccano commenti di ogni tipo ma quasi tutti contrari all’idea del calcio sotto l’ombrellone: “Si rovinerebbe anche la prossima stagione!” oppure: “La crisi economica e il virus ci saranno pure a settembre, gli stadi non potranno essere pieni neanche a settembre, l’anno scorso a luglio e ad agosto giocavano in Cina con un’umidità folle” e infine: “Pessima scelta, con quali rose si giocherebbero? Le squadre potrebbero prima fare campagna acquisti?”.

SPORTEVAI | 02-04-2020 09:29