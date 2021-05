L'ultima scelta di Elkann spacca tifosi Juve: E' l'uomo giusto?

Parallelamente all’aspetto tecnico, che sarà appannaggio di Allegri e Cherubini, la Juventus continua il suo restyling anche a livello societario: manca solo l’ufficialità ma appare certa la scelta di John Elkann di nominare Maurizio Arrivabene come nuovo ad bianconero. L’ex team principal Ferrari era nel CdA della Juventus dal 2012 ma sui social i tifosi della Vecchia Signora si dividono dopo aver approvato le prime mosse di Allegri.

Il ricordo di Arrivabene in Ferrari non tranquillizza i tifosi

Fioccano le reazioni e c’è chi ricorda che alla Ferrari Arrivabene non ha fatto benissimo: “Mosse Exor….Arrivabene non sembra adeguato (un po’ come alla Ferrari). La domanda basilare però è: Cosa intende fare l’Exor circa l’eventuale “battaglia legale” sulla Superlega? Siamo stati scottati dalla forte inadeguatezza di Farsopoli” o anche: “Speriamo bene; quando è stato d.g. della gestione sportiva e team principal della Ferrari la rossa è spesso arrivata male…” o anche: “sono in mano a uno che in Ferrari ha fatto disastri .. Silurato da Marchionne”.

C’è chi ironizza (“Arrivabene Ad della Juventus, ha già suggerito ad Allegri quando usare il Drs nei contropiede” o anche: “Arrivabene è un uomo Marlboro, speriamo non scriva Missionwinnow anche sulle divise Juve”) e chi lo difende: “Non è neanche arrivato che già avete decretato che è un incapace…Arrivabene ma non benissimo”.

Non mancano i realisti che vedono le cose sotto un altro punto di vista: “Chiariamo alcune cose:

1) Non deve avere competenze calcistiche, dovrà amministrare. Per la parte sportiva c’è Cherubini.

2) Era già nel Cda da anni

3) È un uomo di Exor, buon segno

4) Non sarà un Marotta, che era un DG”.

I vantaggi di Arrivabene alla Juventus

Poi ci sono gli entusiasti: “è uomo Exor e questo significa che Elkann, come evidente anche dalle ultime apparizioni, vuole entrare attivamente nella gestione sportiva. Entreranno molti soldi (con aumento di capitale o cessione di quote) e questo è solo logico. Oltre ad essere un buon segno” o anche: “Chi dice che ha sfasciato la Scuderia Ferrari, non ricorda la situazione che regnava nel momento del suo arrivo. Non è un uomo di calcio, ma è un manager solido che sa mettere ordine” e infine: “Lotito e De Laurentiis se la vedranno bruttissima in lega Arrivabene è uno che ti appende all’attaccapanni se gli fai girare le scatole. Perfino Toto Wolff faceva meno il galletto in sua presenza. Volevate più “presenza” nelle sedi del potere? Accontentati “.

SPORTEVAI | 31-05-2021 08:52