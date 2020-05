L'ultimo commovente saluto ad Andrea Rinaldi, scomparso a 19 anni

Nel campo che più ha amato, quello di calcio, Andrea Rinaldi è stato salutato dalle persone che lo hanno stimato, conosciuto o semplicemente ha saputo emozionare, con la sua passione e la dedizione a quel pallone che lo accompagna e lo seguirà comunque.

I funerali sono stati celebrati nello stadio della sua Cermenate; sul manto erboso distanziati e coperti da mascherine, le 400 persone ammesse si sono disposte ordinatamente, senza alcun eccesso. Hanno deciso, nella compostezza del loro silenzio, di rendere omaggio a questo ragazzo che ha combattuto coraggiosamente contro un aneurisma devastante.

L’ultimo saluto ad Andrea Rinaldi dal campo sportivo

La comunità si è stretto intorno alla sua famiglia, nel giorno più difficile, quello dell’addio ad Andrea. Una bara bianca coperta dalle maglie, le sue, indossate negli anni dedicati al campo su cui aveva corso e inseguito il sogno di riempire la sua vita della passione che nutriva, per quel mondo che lo vedeva protagonista da sempre, da quando aveva iniziato a tirare palloni e che lo aveva portato tra le fila delle giovanili dell’Atalanta e cresciuto come mediano.

Una folla composta nel dolore e nel rispetto delle nuove regole ha occupato ogni spazio consentito, per un gesto di empatia, di umanità nei riguardi dei suoi genitori che lo hanno assistito e nulla hanno potuto fare di più, quando Andrea ha accusato – a casa – quel malore rivelatosi fatale. Si stava allenando da solo, per via delle restrizioni legate alle normative vigenti ed era seguito a distanza dall’allenatore del Legnano calcio e dallo staff della società, a cui si era unito l’estate scorsa.

Funerali rinviati

Familiari, amici e compagni di squadra hanno atteso, in un crescendo di stupore e rammarico per una perdita così ingiusta, una settimana prima di dargli l’ultimo saluto: le misure di contenimento per la diffusione dei contagi hanno impedito che le esequie si svolgessero prima. Dal posto che più amava e verso cui nutriva il massimo rispetto: il rettangolo di gioco.

VIRGILIO SPORT | 19-05-2020 18:38