La Carabao Cup è del Manchester United

I Red Devils battono 2-0 il Newcastle in finale e si aggiudicano per la sesta volta la Coppa di Lega inglese.

26-02-2023 20:42

A tre giorni dalla qualificazione agli ottavi di Europa League conquistata contro il Barcellona, è arrivata un’altra soddisfazione per il Manchester United. I Red Devils di Erik Ten Hag si sono infatti aggiudicati la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, grazie al successo in finale per 2-0 sul Newcastle di Eddie Howe.

Protagonista anche senza segnare Rashford, che prima conquista il calcio di punizione da cui al 33′ nasce il vantaggio di Casemiro. Poi al 39′ provoca l’autorete di Botman. Battuto in entrambe le occasioni Karius. Sesta Coppa di Lega per il Manchester United, l’ultima era stata con José Mourinho in panchina nel 2017.