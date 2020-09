La Carrarese si rinforza con Abdou Doumbia

Anche nella stagione che sta per cominciare l’attaccante francese Abdou Doumbia giocherà in serie C.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Carrarese Calcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia a titolo definitivo. Il club ringrazia Doumbia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali” si legge nella nota della società calabrese.

