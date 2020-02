La Champions delle sorprese: Liverpool e Psg ko

La fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019-2020 inizia all’insegna delle sorprese. Nell’andata dei primi due ottavi di finale, infatti, due delle favorite per il successo finale, i campioni d’Europa del Liverpool e il Psg, incappano in sconfitte inattese che complicano le rispettive partite di ritorno.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 1-0 (4' Saul)

I Reds, lanciatissimi in campionato grazie a una marcia da record, confermano di non avere un gran feeling con la Champions in questa stagione: dopo la sconfitta di Napoli arriva quella in casa dell’Atletico Madrid. Ha deciso un gol di Saul dopo quattro minuti, cui la squadra di Simeone ha fatto seguire una fase difensiva molto solida: il Liverpool ha spinto con continuità, ma con scarsa pericolosità complice la serata opaca degli attaccanti, in particolare Manè e Salah, sostituiti.

BORUSSIA DORTMUND-PSG 2-1 (69, 79' Haaland; 75' Neymar)

Al Signal Iduna Park cade invece la squadra dell’ex Tuchel. Il Borussia, che nella fase a gironi ha eliminato l’Inter, conferma l’ottimo stato di forma e soprattutto benedice il senso del gol di Braut Erling Haaland, ai primi due gol in Champions con la maglia vestita a gennaio. Psg sottotono per tutta la partita, Mbappé e Neymar si sono visti poco, Icardi in panchina per tutta la partita. I tre gol tra il 25’ e il 33’: Haaland la sblocca risolvendo una mischia dopo un cross di Hakimi, Neymar gela il Signal tre minuti dopo su cross di Mbappé, ma il gol-partita è ancora di Haaland con un gran sinistro dal limite al 32’. Gare di ritorno in programma l’11 marzo.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 23:10