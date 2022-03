La Champions non è posto per la Juve: 3° eliminazione in tre anni

17-03-2022 08:41

La Juventus viene eliminata agli ottavi di Champions League per mano del Villarreal di Unai Emery, squadra Campione in carica dell’Europa League. Partita strana davvero quella dell’Allianz, dominata dalla Juventus nel primo tempo ma risolta dal Submarino Amarillo grazie all’ingresso di Gerard Moreno e a una sciocchezza difensiva di Daniele Rugani. Una sconfitta, questa, che rischia di lasciare pesanti conseguenze da qui a fine stagione. Era da aprile 2018 contro il Real Madrid che la Juventus non subiva tre gol in casa in Champions League.

Juventus, terza eliminazione in tre anni in Champions League

Questa era la grande paura del mondo Juventus. Nonostante le parole di Maurizio Arrivabene nel pre partita, che ha definito i bianconeri una squadra europea, continua la maledizione della Vecchia Signora in Champions League. Questo infatti è il terzo anno di fila che il cammino della Juve si interrompe agli ottavi di finale della competizione.

Lione con Sarri, Porto con Pirlo. Villarreal con Allegri. Questi i nomi delle avversarie che hanno punito i bianconeri negli ultimi anni, sempre squadre alla portata che però, alla fine, si sono portate a casa l’intera posta in palio senza neanche troppa fatica.

Villarreal senza infamia ne lode: si è difeso bene sfruttando gli episodi

Perchè se l’eliminazione per quanto visto è meritata, non lo è di certo il tremendo parziale di 3-0 col quale il Villarreal se ne esce dall’Allianz Stadium. Il Submarino Amarillo infatti non effettua un tiro in porta fino al rigore a metà ripresa (e infatti in tutta la partita effettua solamente tre tiri, i tre gol).

La squadra di Emery, per la prima volta in carriera ai quarti di Champions League dopo le eliminazioni con Valencia e PSG, si è difesa bassissima, attendendo la Juve e non provando neanche a ripartire. Tra l’altro è la prima volta nella storia che il Villarreal segna tre gol in una partita a eliminazione diretta in Champions League.

L’ingresso di Gerard Moreno (che ha segnato o fornito un assist in tutte e quattro le sue presenze con il Villarreal in UEFA Champions League in questa stagione, segnando due gol e fornendo tre assist in totale) è stato fondamentale per vincerla, ma l’assurdità di Rugani è stata la vera discriminante. Dopo di che, la squadra di Allegri è semplicemente andata in pezzi.

Dybala inserito tardi, Vlahovic servito poco e male, nessun inserimento dei centrocampisti. Bisogna ancora lavorare ancora tanto per tornare su livelli accettabili.

Juventus, urge una riflessione: la Serie A non è un campionato indicativo

Ragionamento generale, lo si ripete da anni ma a questo punto sembra proprio che sia vero. La nostra Serie A non è un campionato che può indicare la forza delle nostre squadre in Europa. Se è vero che le primissime di Premier e Liga sono solite essere le grandi favorite per la Champions League, per il nostro campionato non funziona così.

Basti pensare alle eliminazioni agli ottavi dell’Inter campione in carica (comunque dignitosa, andando a vincere ad Anfield) e della Juve dominatrice per nove anni in Serie A.

C’è anche un pizzico di sfortuna nell’eliminazione bianconera, dato che il legno di Dusan Vlahovic è stato il terzo della Juventus in questa Champions League (due contro lo Zenit a novembre), ma Allegri nel post partita non ha cercato alibi.

Tra l’altro, si sono scontrate in questa fase due squadre molto simili tra di loro. Il Villarreal e la Juventus non hanno subito gol nel primo tempo in sei delle otto partite disputate, solo l’Inter (sette) ha fatto meglio in questa stagione di UEFA Champions League. La differenza l’hanno fatta i dettagli e l’atteggiamento tattico della partita. I cambi sono stati tardivi e non hanno influito, lo stadio non ha aiutato.

Testa all’Italia ora, come spesso accade a questo punto della stagione.

