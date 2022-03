SONDAGGIO - Juventus fuori dalla Champions: di chi è la colpa?

17-03-2022 10:40

Ajax, Lione, Porto e Villarreal: le artefici delle ultime eliminazioni in Champions League della Juventus sono squadre ben al di sotto del potenziale bianconero, eppure oggi i tifosi sono di nuovo a leccarsi le ferite, infuriati come non mai per l’ennesima “figuraccia” europea della Vecchia Signora. E pensare che il gol dopo nemmeno 30 secondi di Vlahovic nella gara d’andata sembrava aver indirizzato la qualificazione verso tutt’altro esito: gli spagnoli di Emery però si sono dimostrati più solidi, concentrati e abili nel colpire gli avversari al momento giusto, sfruttando nel finale la totale perdita di lucidità della Juve.

Difficile trovare un unico responsabile di questa clamorosa débacle: Massimiliano Allegri, con la sua idea di calcio forse ormai superata? I giocatori, forse sopravvalutati? La società, che non ha saputo allestire un gruppo competitivo? Oppure la sfortuna, tra episodi e infortuni che hanno decimato la rosa negli ultimi mesi?

Dicci la tua rispondendo al sondaggio qui sotto!

ITALIAMEDIA