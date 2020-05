La concorrenza frena: se parte Lautaro l'Inter può sognare

Non è un momento facile sul mercato per l’Inter: il Barcellona non si decide ad allargare i cordoni della borsa per Lautaro Martinez – che però secondo i giornali catalani ha già manifestato al club la sua volontà di trasferirsi in blaugrana – mentre le trattative per i giocatori che dovrebbero sostituire el Toro nell’attacco nerazzurro faticano a decollare.

Il Liverpool può rinunciare a Werner

Una buona notizia, però, arriva dalla Germania. Secondo la Bild, infatti, il Lipsia non sarebbe disposta a fare sconti al Liverpool per la cessione di Timo Werner, attaccante che sarebbe la prima scelta dell’Inter per il dopo-Lautaro, ma che al momento preferisce trasferirsi in Premier League, ai Reds.

Jurgen Klopp non avrebbe intenzione di pagare 50 o 60 milioni di euro per l’attaccante (la differenza di 10 milioni dipende dalla possibile vittoria della Bundesliga da parte del Lipsia), mentre il club tedesco appare irremovibile sulla cifra. Il Liverpool, pertanto, potrebbe abbandonare la pista che conduce a Werner e puntare nuovi attaccanti per rafforzare il proprio reparto offensivo.

In questo contesto potrebbe inserirsi l’Inter, soprattutto se l’a.d. Beppe Marotta riuscisse a sbloccare l’affare Lautaro con il Barcellona. Se il club blaugrana si convincesse a pagare tutti i 111 milioni della clausola rescissoria o a offrire almeno 90 milioni cash, accompagnando poi la somma con il cartellino di un giocatore gradito all’Inter, allora Marotta avrebbe il denaro necessario per sferrare l’attacco decisivo a Werner.

I tifosi chiedono all’Inter di puntare sul tedesco

L’operazione non è facile, ma con il passo indietro del Liverpool i tifosi dell’Inter ora possono sognare Werner. “A 50 milioni è da prendere subito se parte Lautaro, ma anche a 60”, scrive Francesco su una delle pagine Facebook dedicate all’Inter. “Offriamo Lazaro e 25 milioni”, scrive Thomas.

Mentre Marco pone la questione da un altro punto di vista: “Se non possiamo spendere 60 milioni per prendere un potenziale campione dal Lipsia allora non possiamo pensare di essere entrati in una nuova epoca per l’Inter. Sono operazioni così che fanno la differenza”.

SPORTEVAI | 27-05-2020 12:26