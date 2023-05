La Coppa Italia femminile sbarca al Giro d’Italia

Un binomio perfetto quello andato in scena nella giornata odierna dove nella 5° tappa del Giro d’Italia si è promossa la finale che andrà in scena allo Stadio Arechi.

11-05-2023 21:39

Il prossimo 4 giugno, con fischio d’inizio alle ore 16.30, sarà di nuovo Juventus – Roma ed in palio ci sarà la Coppa Italia Ferrovie dello Stato. A fare da cornice lo Stadio Arechi di Salerno città in cui in questo giovedì è andata in scena la 5° tappa del Giro d’Italia.

Presente lo stand della divisione calcio femminile che si è premurato di pubblicizzare l’ultimo evento dell’anno tra le due formazioni protagoniste di questa stagione. Da un lato c’è la Juventus, seconda forza del campionato e certa di partecipare alla prossima Champions League, dall’altro c’è la Roma che poche settimane fa si è laureata per la prima volta nella sua storia campione d’Italia.