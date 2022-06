La decisone di Bardet sulla partecipazione al Tour

13-06-2022 11:24

Romain Bardet ha sciolto tutti i dubbi inerenti la sua partecipazione alla prossima Grande Boucle. Il ciclista francese ci sarà.

A renderlo noto è lo stesso scalatore del Team DSM sui social. Archiviato il successo al Tour of the Alps, Bardet ha partecipato al Giro d’Italia senza però finirlo perché costretto al ritiro per problemi fisici nel corso della seconda settimana quando era quarto in classifica generale.

“Sono davvero felice di annunciare che sarò alla partenza del Tour de France con il Team DSM. Non vedo l’ora di essere al Grand Départ di Copenaghen tra poche settimane”. Questo è il messaggio che ha scritto Bardet che sarà alla sua nona partecipazione al Tour de France.

Il francese è sempre stato presente dal 2013 al 2020, saltando però l’edizione dello scorso anno. Il suo miglior risultato sono stati due podi: uno nel 2016, quando è stato secondo, e uno nel 2017 quando giunse terzo e in totale ha collezionato tre vittorie di tappa.