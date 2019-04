La Dinamo Sassari si lega a Pozzecco

Gianmarco Pozzecco e la Dinamo Sassari vanno avanti insieme.

"Il progetto biancoblu va avanti e prosegue seguendo la sua strada maestra: dare continuità al percorso per raggoiungere sempre maggiore solidità sportiva e aziendale. Il futuro si ‘gioca’ nel presente e la Dinamo Banco di Sardegna oggi è lieta di annunciare la conferma dello staff biancoblu per i prossimi due anni. A guidare i giganti saranno ancora coach Gianmarco Pozzecco, gli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa insieme con il preparatore fisico Matteo Boccolini. Mentre la squadra in campo gioca questa parte importantissima e cruciale della stagione, il Club lavora anche ai propri obiettivi a più lungo termine pianificando, costruendo e organizzando l’attività che gli consentirà di crescere e consolidarsi al suo interno e sulle scene del grande basket" si legge nella nota dei sardi.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 12:45