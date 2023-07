Per il secondo anno consecutivo, la nazionale esport italiana di FIFA, si ferma ad un passo dalle finalissime. Proprio come un anno fa, il rammarico è tanto per il gioco espresso e le potenzialità degli azzurri.

16-07-2023 11:28

Per il secondo anno consecutivo, la nazionale esport italiana di FIFA, si ferma ad un passo dalle finalissime. Proprio come un anno fa, il rammarico è tanto per il gioco espresso e le potenzialità degli azzurri.

La semifinale contro l’Olanda

Nella doppia semifinale dei mondiali sauditi, l’Italia di Fifa è stata superata dall’Olanda in una gara estremamente equilibrata, che si è conclusa con un pesante 3-0 a favore dei Tulipani, risultato come spesso accade all’interno dei match di FIFA bugiardo. La squadra italiana, composta da Francesco “Obrun” Tagliafierro, Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti e Danilo “Danipitbull” Pinto, ha trovato ostacoli insormontabili contro la solida formazione olandese guidata da Levi “LevideWeerd” Weerd ed Emre “EmreYilmaz” Yilmaz, abili nel gestire la pressione. Così termina il cammino dell’Italia nella FIFAe eNations Cup 2023.

Il match di andata è stato bloccato dalla tensione. Meglio gli azzurri, che si sono affacciati più di una volta nell’area di rigore avversaria, senza però riuscire ad essere mai realmente pericolosi. Il muro difensivo degli orange ha tenuto, e la partita si è conclusa senza reti. Tutto dunque, rimandato al decisivo match di ritorno dove entrambe le squadre sembravano propense a prendere più rischi. L’Italia ha avuto la prima occasione per tirare in porta, ma il tiro è stato deviato in angolo. Successivamente, un’azione dell’Italia è stata fermata per fuorigioco. Gli equilibri si sono spezzati improvvisamente al diciottesimo minuto del primo tempo, quando l’Olanda è passata in vantaggio grazie a una penetrazione sulla destra seguita da un cross al centro dell’area, dove l’attaccante dei Tulipani è riuscito a segnare indisturbato. Questo gol è stato un duro colpo per l’Italia, mentre l’Olanda ha guadagnato fiducia e ha continuato ad attaccare. Cinque minuti dopo, è arrivato il raddoppio con un’azione scaturita da un pallone persosi pericolosamente dagli Azzurri a centrocampo. Cala la notte per gli azzurri, che subiscono il colpo del K.O. al sesssantesimo minuto.

Il rammarico azzurro, ma non è finita qui

Ancora una volta l’Italia chiude in top4 un mondiale ma come sempre prevale quel pizzico di rammarico. Quest’ultimo è quello che contraddistingue un gruppo che potenzialmente non avrebbe rubato nulla, se negli ultimi due anni fosse riuscito quantomeno a giocarsi le proprie carte in finale. La fucina di talenti italiani è da anni ai vertici del videogioco FIFA, ed è per questo che il sorriso non può che essere amaro per questa nuova uscita di scena. Nonostante la sconfitta, la squadra italiana ha dimostrato di essere una delle migliori quattro squadre del mondo per il secondo anno consecutivo nella FIFAe eNations Cup, mentre il Brasile ha sollevato il trofeo per il secondo anno consecutivo

Ma non finisce qui, perché proprio oggi comincerà il mondiale 1 V 1, dove i migliori 24 giocatori del mondo si daranno battaglia per un montepremi di un milione di euro e il titolo di campione. L’italia, come sempre, è ottimamente rappresentata con due italiani in corsa. Il solito Obrun che gareggerà nel girone C e proverà a migliorare l’incredibile top4 dello scorso anno, mentre Montaxer per la prima volta si giocherà le sue carte nel girone A.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.