La FA ha deciso: in Inghilterra limiti ai colpi di testa in allenamento

In Inghilterra si va verso una svolta senza precedenti: la FA, dopo aver consultato diversi studi, ha deciso di limitare i colpi di testa negli allenamenti delle squadre professionistiche inglesi.

Alla base della decisione, uno studio del 2019: questo ha notato come i calciatori hanno maggiori possibilità di soffrire, nel corso della propria vita, di malattie cerebrali neurodegenerative: da qui l’iniziativa della Football Association, che ha posto un limite di 10 colpi di testa a sessione di allenamento, con una sola sessione a settimana che prevede gli allenamenti aerei.

“Gli studi preliminari hanno identificato i diversi aspetti che rientrano in un colpo di testa. Sulla base dei primi risultati degli studi, che hanno mostrato che la maggior parte dei colpi di testa sono caratterizzate da un tasso di forza basso, l’obiettivo sarà rivolto ai colpi di testa con un tasso di forza alto”, spiegano, congiuntamente, FA, Premier League, English Football League, Professional Footballers Association e League Managers Association.

“Questi (quelli con tasso di forza alto) riguardano colpi di testa eseguiti da passaggi lunghi (più di 35 metri), da cross, angoli o calci di punizioni. Si raccomanda, quindi, di eseguire un massimo di 10 colpi di testa con tasso di forza più elevata in una settimana di allenamento”, aggiungono.

“Questa raccomandazione è indirizzata alla protezione del benessere dei giocatori e sarà riesaminata regolarmente man mano che verranno intraprese ulteriori ricerche per comprendere meglio l’impatto del colpo di testa nel calcio”.

Una svolta destinata ad avere un seguito, insomma: la Premier League ha già inserito una sostituzione supplementare in caso di infortunio alla testa, nello scorso febbraio. Adesso il limite in allenamento, per tutte le categorie professionistiche.



OMNISPORT | 28-07-2021 23:13