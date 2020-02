La famiglia Morata cresce: terzo bebè per Alvaro e Alice Campello

Con un tenero scatto, postato da entrambi sui rispettivi profili Instagram, Alvaro Morata e la moglie Alice Campello hanno annunciato che presto diventeranno di nuovo genitori.

Per l’attaccante, ex Juve e Chelsea, oggi all’Atletico Madrid e la celebre influencer si tratta del terzo bebè dopo i gemellini Alessandro e Leonardo, nati nel 2018.

Presto la famiglia Morata accoglierà un nuovo fratellino o una nuova sorellina: il sesso del nascituro non è ancora stato svelato, così come nemmeno il nome. Facendo due calcoli, però, si potrebbe prevedere il periodo del parto. Se Alice ha già superato i primi tre mesi, allora il parto potrebbe essere in estate.

La coppia vive a Madrid, dopo il trasferimento del calciatore all’Atletico, e purtroppo è rimasta vcittima di una grave rapina di cui la Campello ha svelato i dettagli in un lungo post sui social per anticipare la stampa. Alice, infatti, lo ha seguito nella capitale spagnola dove continua a lavorare e a seguire le sue attività. I due si sono sposati con una cerimonia romantica ed elegante a Venezia il 16 giugno 2016.

VIRGILIO SPORT | 28-02-2020 13:22