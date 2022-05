La favola-Trevisan prosegue: l'azzurra vola in semifinale al Roland Garros

31-05-2022 15:16

Non si ferma più Martina Trevisan, lanciatissima e sulle ali di un entusiasmo che sta cavalcando ormai da tempo.

La nostra tennista ha battuto la canadese Leylah Fernandez, n.18 del ranking e finalista agli ultimi Us Open, con i parziali di 6-2, 6-7, 6-3 in due ore e 19 minuti di gioco, conquistando una storica semifinale. Un successo senza dubbio meritato dell’Azzurra, che si conferma micidiale sulla terra rossa dopo i quarti ottenuti sempre qui a Parigi nell’ottobre del 2020.

Il momento di Martina è di quelli da incorniciare: la 28enne fiorentina infatti, è in serie positiva da dieci partite, mostrando un tennis sicuro, concedendo poco e limitando al massimo gli errori.

Che partita è stata? Il primo set si può considerare tutto appannaggio dell’azzurra che sfrutta subito un break per portarsi sul 2-0. Il gioco di Martina è fluido, più contratto quello della canadese che infatti finisce per pagare qualche errore gratuito di troppo. Si arriva al 4-1 per la Trevisan, poi la canadese vince un gioco, ma Martina trova un altro break e chiude il set 6-2.

La musica cambia radicalmente nel secondo set dove la canadese sembra rinata. Più aggressiva, concentrata e pimpante, la Fernandez attacca di più sulla risposta dell’azzurra e spesso prova la discesa a rete in contro-tempo per disorientare l’azzurra. In parte ci riesce. Il set è combattuto e nonostante la verve ritrovata dalla canadese, la Trevisan avrebbe anche una palla match che non sfrutta. Si va al tie break: vince la Fernandez 7-3, tutto da rifare.

Il terzo set vede partire molto bene la nostra tennista che rapidamente si porta sul 4-0, con due break di vantaggio, manca tre palle per il 5-0 e poi restituisce un break. La Trevisan si trova sul 5-1 e serve per il match, ma la Fernandez, è brava a rimanere in partita nonostante la pressione altissima e anche questa volta le riesce il break. Si arriva sul 5-3 per la Trevisan che questa volta non sbaglia e chiude il terzo set volando in semifinale dove affronterà Coco Gauff, vittoriosa nel derby a stelle e strisce su Sloane Stephens per 7-5, 6-2.