La Fiorentina riporta Piatek in Italia: bruciato il Genoa

05-01-2022 23:56

Con un colpo a sorpresa, la Fiorentina batte la concorrenza del Genoa per Krzysztof Piatek e, riportando in Italia il polacco, trova così il nuovo vice Vlahovic.

Proveniente dall’Hetha Berlino, Piatek (35 gol in 62 presenze ufficiali con le maglie del Milan e del “Grifone”) approderà nel capoluogo toscano in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e proverà a rilanciarsi in un paese che gli ha dato molto partendo dalla panchina.

Resta dunque con un pugno di mosche l’ex squadra di Piatek, il Genoa, club che ora sarà costretto a cominciare daccapo la propria ricerca di un nuovo centravanti.

OMNISPORT