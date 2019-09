La Francia abolisce una coppa

Stop alla Coppa di Lega francese dopo 25 anni. La LFP, la Ligue de Football Professionnel, ha votato per l'abolizione perché non convinta dai nuovi format proposti: il primo, con le migliori otto del campionato precedente al via (quarti, semifinali e finale) da giocare durante la pausa invernale; la seconda proposta prevedeva la formazione di quattro gruppi "regionali" (Nord, Sud, Est e Ovest) con quarti di finale, semifinali e finale.

La Coppa di Lega, che vede al via squadre di Ligue1, Ligue2 e le migliori della terza divisione locale, inaugurata nel 1994, è stata vinta 9 volte dal Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 17:43