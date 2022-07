La frase shock di Mike Tyson: si sente vicino alla morte

21-07-2022 16:09

A tre mesi da quando l’aveva fatto per l’ultima volta, Mike Tyson torna a far parlare di sé, ma stavolta non per una delle sue follie ma per una frase shock che lui stesso ha pronunciato durante il suo podcast “Hotboxin with Mike Tyson”.

L’ultima follia di Tyson tre mesi fa, quando picchiò un uomo su un aereo

L’ultima volta che il 56enne ex campione del mondo dei pesi massimi era salito alla ribalta era stata lo scorso aprile, quando, colto da uno dei suoi raptus, prese a pugni in faccia su un aereo in partenza da San Francisco per la Florida un uomo che in un primo tempo gli aveva chiesto un selfie e poi, quando Iron Mike aveva preso il suo posto a sedere, con l’aereo che doveva ancora partire, lo aveva ripetutamente infastidito facendogli perdere il lume della ragione. Per fermare Tyson dovettero intervenire altri passeggeri, poi l’ex (o no?) pugile è sceso dall’aereo.

Tyson: “Mi guardo allo specchio e so che la mia data di scadenza si avvicina”

Questa volta è stato tutto diverso. Nel suo podcast, Mike aveva come ospite il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenza e traumi, e gli ha confidato di avere la sensazione che il suo tempo su questa terra stia per scadere. In altre parole, un vero e proprio annuncio della propria imminente morte. Ecco le parole di Tyson.

“Moriremo tutti un giorno, ovviamente, e quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto”.

Tyson: “Il denaro non garantisce che la gente ti ami davvero e non ti protegge dalle malattie”

Poi si è passati a un altro tema, strettamente collegato a quello precedente, che è sempre piuttosto tabù, quello del denaro: malgrado abbia guadagnato all’incirca mezzo miliardo di dollari in carriera, Tyson ha dichiarato che i soldi provocano svariati problemi anche a lui.