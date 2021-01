La Juve blinda il pupillo dei tifosi, è festa sui social

Come tutti i top club in tempo di Covid-19, anche la Juventus ha bisogno di fare cassa prima di poter sferrare l’attacco ai propri obiettivi di mercato. Negli ultimi giorni erano circolate voci di un possibile inserimento di Merih Demiral tra i giocatori sacrificabili nella sessione di calciomercato di gennaio: il difensore turco, d’altra parte, ha tante richieste in patria e non solo e avrebbe la necessità di aumentare il suo minutaggio per garantirsi un posto in nazionale.

La Juve si tiene stretto Demiral

La Juve, però, non pare minimamente intenzionata a lasciare andare Demiral, divenuto in breve tempo un idolo dei tifosi bianconeri soprattutto per la grinta e la concentrazione con cui affronta ogni partita.

E la notizia della sua incedibilità per la dirigenza juventina ha fatto esplodere la gioia dei supporter bianconeri sul web. “Demiral deve restare. Ha la cattiveria per poter giocare alla Juve”, il commento di Massimo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo bianconero.

“Se si vuol puntare a far crescere un nuovo Barzagli o Chiellini, Demiral è la strada giusta… Per sostituire Bonucci invece con De Ligt siamo passati dal Purgatorio al Paradiso. E cmq penso non siamo quella squadra che valorizza per poi vendere”, il punto di Patrizio.

I tifosi chiedono spazio per il turco

Per Vasco Demiral deve restare, ma a una condizione: “Ci dobbiamo rendere conto che Bonucci sta bloccando l’inserimento di qualsiasi difensore. Continuando così lo stesso Demiral e anche De Ligt li imbrocchiremo. Speriamo che chi deciderà abbia cervello”.

Roberto apre alla cessione: “Al prezzo giusto si vende chiunque”. Ma allora Luca fissa il prezzo: “100 milioni. Difensori forti di quell’età si contano sulle dita”. E Massimo chiude: “Demiral ha solo 22 anni, molti margini di crescita, Bonucci alla sua età era peggio”.

SPORTEVAI | 05-01-2021 11:04