La Juve gela Dybala, l'Inter ne approfitta: come cambiano i nerazzurri

Il colpo a sorpresa di Dusan Vlahovic scuote la Serie A e lo stesso mondo Juve: l’arrivo dell’attaccante serbo, un’operazione complessiva da 75 milioni di euro, apre a nuovi scenari nel club bianconero, anche per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala.

Juve: per Dybala rinnovo al ribasso

La brusca frenata nel rinnovo del contratto dell’attaccante argentino si è ora trasformata in un vero e proprio stallo. Ogni trattativa è in stand-by, e anzi il prolungamento dell’accordo della Joya si fa ora decisamente più complicato. Maurizio Arrivabene e i dirigenti della Vecchia Signora hanno deciso di dare la precedenza all’affare Vlahovic, e inviare così un altro messaggio al recalcitrante attaccante albiceleste, negli ultimi tempi in rotta di collisione con la dirigenza.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club torinese non sarebbe più convinto di rinnovare il contratto alle cifre stabilite negli ultimi mesi (8 milioni di euro a stagione più due di bonus), soprattutto per via dei frequenti infortuni.

Dybala-Juve: si riapre tutto, in arrivo una nuova proposta

A febbraio si giocherà la partita decisiva: l’agente del giocatore, Jorge Antun, si presenterà a Torino per definire una volta per tutte il futuro del suo assistito, che al momento resta in scadenza di contratto fino al termine della stagione. E’ molto probabile che la Juventus presenterà una proposta diversa da quella di dicembre, anche in ottica dell’alleggerimento del monte ingaggi: possibile un’offerta di 7 milioni a stagione, o un contratto dalla durata inferiore.

Dybala, Inter in agguato

In caso di mancato accordo e rottura definitiva tra Dybala e la Juventus, l’Inter, che ha già manifestato il suo interesse, sarà pronta a fare la sua mossa per garantirsi il giocatore. Beppe Marotta è già uscito allo scoperto e ne ha parlato con Simone Inzaghi.

In nerazzurro Dybala potrebbe fare coppia con Lautaro Martinez, con cui ha già giocato in nazionale, anche se il futuro dello stesso Toro, con l’arrivo del connazionale, potrebbe essere in discussione (all’estero lo si accosta ancora a Chelsea e Barcellona). In generale la Joya si troverebbe alla perfezione nei meccanismi di gioco di Simone Inzaghi e nel suo 3-5-2, dove spesso spiccano i giocatori di qualità: l’argentino potrebbe ricoprire il ruolo che attualmente all’Inter è di Correa e Sanchez.

