Mercato Juventus: Dybala in stand-by, offerta per Bentancur

La Juventus è completamente concentrata sul big di oggi, in programma a San Siro, contro il Milan. Una gara fondamentale per continuare a recuperare terreno sulle squadre in corsa per la Champions League. Tuttavia, il mercato è sempre nei pensieri dei vertici bianconero.

Juventus, Allegri vede un Dybala sereno

Il popolo bianconero attende, giornalmente, novità sul futuro di Paulo Dybala. Al momento la situazione pare in stand-by. Dopo gli screzi dovuti al botta e risposta tra l’ad bianconero Maurizio Arrivabene e il fuoriclasse l’argentino, si è arrivati ad una sorta di “pace forzata”. La questione verrà affrontata, in maniera definitiva, a febbraio inoltrato. Ma Paulo Dybala come sta prendendo questi continui ritardi legati al suo rinnovo di contratto in scadenza al termine della stagione in corso? Secondo il tecnico Max Allegri, il 10 bianconero sarebbe sereno e concentrato su quanto deve fare in campo. Chiaramente, meglio fa sul terreno verde, più facile sarà facile farsi ascoltare in sede di rinnovo di contratto.

Juventus, Bentancur potrebbe partire

Paulo Dybala in stand-by ma ci sarebbe un centrocampista bianconero che potrebbe fare le valigie. L’Aston Villa, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe interessata a Rodrigo Bentancur. Sbarcato a Torino, sponda bianconera, nell’estate 2017 (nell’affare Carlitos Tevez), il 24enne uruguaiano non ha mai convinto a pieno con la casacca della Juventus. Da non escludere che, davanti ad una proposta economica importante, la società bianconera valuti seriamente la possibilità di lasciarlo andare. Nella sua carriera a Torino, Rodrigo Bentancur ha giocato ben 180 gare complessive, con tre gol all’attivo. Quest’anno è già arrivato a 25 presenze totali (nessun gol).

Juventus, le altre manovre di mercato

Se Rodrigo Bentancur dovesse concludere prima del previsto la sua avventura in bianconero, la Juventus si muoverebbe immediatamente sul mercato. Tanti i nomi in gioco. La sensazione è che si andrà su un profilo giovane (magari italiano) per poi fare l’acquisto di qualità nel corso della prossima finestra estiva di mercato. Intanto, per la difesa, attenzione al nome di Andrea Cambiaso, attualmente in forza al Genoa. Il classe 2000 è già nel giro dell’Under 21 azzurra. Infine, pare congelata la questione cessione Arthur. L’Arsenal insiste per il prestito secco fino al termine della stagione, la Juventus vorrebbe almeno un prestito biennale. Difficile che si arrivi ad un punto d’incontro.

